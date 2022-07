«Cosa devo fare, dimettermi?», Tuttosport racconta la crisi di nervi di Juric e gli sfoghi con Vagnati (Di domenica 17 luglio 2022) “Cosa devo fare? Andarmene, dare le dimissioni? A questo devo arrivare? La stanza di Juric fuma: letteralmente. Le temperature sono altissime in Austria, dove il Toro è in ritiro e dove Ivan assomiglia sempre più a una pentola a pressione sul punto di esplodere”. Tuttosport racconta la crisi interna al Torino, con l’allenatore a dir poco furente per il mercato e per l’atteggiamento di Cairo. Il tecnico aspetta rinforzi che non arrivano, bloccati dalla mancata vendita di Bremer. E intanto se la prende con il direttore sportivo Vagnati. “Tanto è vero che Vagnati attraversa pure momenti sconsolati, di chi non sa quasi più Cosa rispondere, quando Juric è davanti a lui, come nei giorni ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) “? Andarmene, dare le dimissioni? A questoarrivare? La stanza difuma: letteralmente. Le temperature sono altissime in Austria, dove il Toro è in ritiro e dove Ivan assomiglia sempre più a una pentola a pressione sul punto di esplodere”.lainterna al Torino, con l’allenatore a dir poco furente per il mercato e per l’atteggiamento di Cairo. Il tecnico aspetta rinforzi che non arrivano, bloccati dalla mancata vendita di Bremer. E intanto se la prende con il direttore sportivo. “Tanto è vero cheattraversa pure momenti sconsolati, di chi non sa quasi piùrispondere, quandoè davanti a lui, come nei giorni ...

