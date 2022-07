Chelsea, pronto l'assalto a Kimpembe (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da Mundo Deportivo, il Chelsea sarebbe disposto a raggiungere cifre intorno ai 45 o i 50 milioni di euro per assicurarsi Kimpembe... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da Mundo Deportivo, ilsarebbe disposto a raggiungere cifre intorno ai 45 o i 50 milioni di euro per assicurarsi...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - TuttoMercatoWeb : ?????? #Koulibaly è pronto per il #Chelsea: il difensore in partenza da Milano verso Londra per firmare con i Blues ??… - sportli26181512 : Chelsea, pronto l'assalto a Kimpembe: Come riportato da Mundo Deportivo, il Chelsea sarebbe disposto a raggiungere… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra - Manchester United, una delle richieste di Ten Hag è Ziyech: Secondo quanto riferito da Dean Jone… - MercatoReporter : Dalla #Spagna: Dopo #Lewandowski, il #Barcelona è pronto a chiudere per #Azpilicueta del #Chelsea. Lui è in scadenz… -