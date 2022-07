Atletica, Mondiali 2022: nei 400 donne subito fuori Alice Mangione (Di domenica 17 luglio 2022) Continua ad essere stregato oggi, domenica 17 luglio, il giro di pista per l’Italia a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, dove si sta disputando l’edizione 2022 dei Mondiali Atletica: dopo l’eliminazione in batteria nella gara maschile di Edoardo Scotti e Davide Re, nei 400 metri piani femminili manca l’accesso alla semifinale Alice Mangione. Passavano in semifinale le prime tre di ciascuna delle sei serie più le sei migliori atlete inizialmente escluse: nella quinta batteria Alice Mangione si è classificata quarta in 52.72, comunque a 0.87 dal terzo posto della cubana Roxana Gomez, che valeva il pass diretto al turno successivo. Il crono dell’azzurra è risultato essere il 34° della classifica complessiva: il sesto ed ultimo crono utile per il ripescaggio in ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Continua ad essere stregato oggi, domenica 17 luglio, il giro di pista per l’Italia a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, dove si sta disputando l’edizionedei: dopo l’eliminazione in batteria nella gara maschile di Edoardo Scotti e Davide Re, nei 400 metri piani femminili manca l’accesso alla semifinale. Passavano in semifinale le prime tre di ciascuna delle sei serie più le sei migliori atlete inizialmente escluse: nella quinta batteriasi è classificata quarta in 52.72, comunque a 0.87 dal terzo posto della cubana Roxana Gomez, che valeva il pass diretto al turno successivo. Il crono dell’azzurra è risultato essere il 34° della classifica complessiva: il sesto ed ultimo crono utile per il ripescaggio in ...

