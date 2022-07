Addio al Canone Rai? Dal prossimo anno cambierà tutto (Di domenica 17 luglio 2022) Svolta per quanto riguarda il Canone Rai, l’odiata tassa televisiva che gli italiani ogni anno sono costretti a pagare alla tv pubblica Tra i tanti tributi annuali che i cittadini italiani sono costretti a pagare, spunta sempre l’odiato Canone Rai. Ovvero la tassa che viene richiesta a tutti coloro che sono in possesso in casa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Svolta per quanto riguarda il, l’odiata tassa televisiva che gli italiani ognisono costretti a pagare alla tv pubblica Tra i tanti tributi annuali che i cittadini italiani sono costretti a pagare, spunta sempre l’odiato. Ovvero la tassa che viene richiesta a tutti coloro che sono in possesso in casa L'articolo proviene da Inews24.it.

Termy73 : @ArnaudLeMec @CucchiRiccardo Per i diritti sociali e la giustizia sociale, ma le donne del calcio in televisione no… - CapzzRob : @parallelecinico Addio al basket in TV da me e figli. Aspetto che il canone esca dalla bolletta e si torna all'antico scrocco - Sicilianodoc7 : RT @CalcioFinanza: In Francia addio al canone tv: «Le famiglie risparmieranno 138 euro» -