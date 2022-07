Uomini e Donne, Ida Platano lo confessa: pensa ancora a lui (Di sabato 16 luglio 2022) Ida Platano è stata la protagonista dell’ultima edizione del dating show di Canale 5, dove in tanti hanno tifato per lei affinché riuscisse a conquistare Riccardo Guarnieri. Scopriamo insieme come stanno oggi le cose. Cominciamo subito col dire che la dama bresciana ha avuto i suoi lieti momenti, soprattutto al tempo in cui frequentava Riccardo Guarnieri. Con quest’ultimo non c’è stato il lieto fine, anche se a più riprese non sono mancati i tentativi di ricucire. I telespettatori ricorderanno al riguardo l’opera di mediazione di Maria De Filippi, la quale ha più volte favorito un incontro di chiarimento tra i due. Ma la rottura sanzionata dal blocco sui social di Riccardo e dal fallimento della cena, durante la quale la donna sembrava spingere per un ritorno di coppia, hanno messo la parola fine sulla vicenda. Sono poi seguiti post e scatti reciproci ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 luglio 2022) Idaè stata la protagonista dell’ultima edizione del dating show di Canale 5, dove in tanti hanno tifato per lei affinché riuscisse a conquistare Riccardo Guarnieri. Scopriamo insieme come stanno oggi le cose. Cominciamo subito col dire che la dama bresciana ha avuto i suoi lieti momenti, soprattutto al tempo in cui frequentava Riccardo Guarnieri. Con quest’ultimo non c’è stato il lieto fine, anche se a più riprese non sono mancati i tentativi di ricucire. I telespettatori ricorderanno al riguardo l’opera di mediazione di Maria De Filippi, la quale ha più volte favorito un incontro di chiarimento tra i due. Ma la rottura sanzionata dal blocco sui social di Riccardo e dal fallimento della cena, durante la quale la donna sembrava spingere per un ritorno di coppia, hanno messo la parola fine sulla vicenda. Sono poi seguiti post e scatti reciproci ...

