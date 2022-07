Toronto Federico Bernardeschi pronto per la nuova avventura in Mls

(Di sabato 16 luglio 2022) Il calcio nordamericano parla sempre più italiano. A 28 anni inizia l’canadese per l’azzurro. L’ex Juve è approdato a a. “Grazie a tutti, ci vediamo presto”. Cosìsaluta con un messaggio social i suoi nuovi tifosi,per lanel club di Mls dopo Insigne e Criscito.ha firmato un contratto sino al 2026. Grande entusiasmo al suo arrivo in Canada con il suo procuratore Andrea D’Amico. Il, twittando il video con il saluto del suo nuovo giocatore, lo ha chiamato “Brunelleschi” (“from Brunelleschi himself”).

Pubblicità

EnricoTurcato : Su Federico #Bernardeschi avrei tante cose da dire, ma mi limito a riportare i fatti. 28 anni, 4 gol nelle ultime… - DiMarzio : #Calciomercato #MLS | #Toronto, c'è l'ok di Federico #Bernardeschi: sciolti gli ultimi dubbi - calciomercatoit : ??La Serie A saluta Federico #Bernadeschi, ufficialmente un nuovo calciatore del #Toronto ?? ?? Secondo voi, è stata l… - kbainomugisa0 : RT @Ekremkonur: ??Federico Bernardeschi?? Toronto FC ? #TFCLive #TheyWillSeeRed - bananawithpois : RT @CMercatoNews: ?? UFFICIALE: Federico #Bernardeschi è un nuovo giocatore del #Toronto ???? Questo il saluto in inglese dell'ex #Juventus ht… -

Aumenta la colonia italiana nel. Il club canadese che gioca nella MLS dopo Insigne e Criscito ha annunciato l'acquisto dell'ex juventinoBernardeschi che, erroneamente, ilnel breve video di presentazione ha chiamato 'Brunelleschi' Comments commentsUn altro calciatore italiano, dopo Insigne e Criscito, va a giocare nel. Si tratta diBernardeschi che, secondo quanto ha annunciato via social il club canadese, ha firmato un contratto quadriennale. "Pensiamo che sia un colpo importante in vista di ciò ...Gaffe del Toronto, che acquista il terzo calciatore italiano nel giro di poche settimane ma lo scambia per un architetto. Così Federico Bernardeschi, ex Juventus e campione d’Europa, nel video che il ...Federico Bernardeschi, accostato anche al Napoli, ha firmato col Toronto. Arrivano tanti commenti ironici da parte dei tifosi della Juventus.