(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Duesono statedagli agenti della Squadra mobile di Caserta e del Commissariato di Aversa, in esecuzione di un provvedimento del gip di Napoli nord, per aver messo a segno una rapina in un punto. I fatti risalgono al 5 maggio scorso quando un uomo con il volto coperto da uno scaldacollo è entrato nel puntoSnai di Viale Gramsci, ad Aversa. Dopo aver puntato una pistola contro un avventore presente nel locale è entrato nella sala casse e, minacciando con l’arma anche una commessa, si è fatto consegnare la somma di 11.400 euro, vale a dire l’incasso del giorno precedente. Quindi si è dato alla fuga. Le indagini della polizia, che si sono avvalse in particolar modo dell’analisi dei filmati delle videocamere presenti in zona, hanno consentito di ...

Pubblicità

SkyTG24 : Aversa, rapinarono un centro scommesse: arrestate due persone - anteprima24 : ** Rapinarono un centro scommesse: arrestate due persone ** - Tp24it : Rapinarono una donna in pieno centro a Mazara. Arrestati due pregiudicati -

Agenzia ANSA

... poiché i due sono gravemente indiziati per il reato di rapina aggravata su pubblica via avvenuta, in pienoa Mazara del Vallo, il 5 luglio scorso ai danni di una donna mazarese. Nei fatti, ...... gli Agenti sono riusciti a rilevare le fattezze, seppur parziali, dei due rapinatori e la targa della loro autovettura, che era transitata più volte sotto i varchi della ZTL delstorico ... Rapinarono un centro scommesse, arrestate due persone Due persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra mobile di Caserta e del Commissariato di Aversa, in esecuzione di un provvedimento del gip di Napoli nord, per aver messo a segno una rapina ...in pieno centro a Mazara del Vallo, il 5 luglio scorso ai danni di una donna mazarese. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 5 luglio quando un mazarese, già noto alle Forze dell’Ordine, con la ...