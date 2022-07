Ondata di caldo anche in Francia: incendi e acqua razionata in 70 dipartimenti. “Ma siamo in ritardo, lo capiremo solo a rubinetti chiusi” (Di sabato 16 luglio 2022) Undici dipartimenti francesi, nel sud-ovest e sud-est del paese, si trovano ad oggi, secondo il servizio meteorologico Météo France, in “vigilance orange canicule”, cioè in un periodo di canicola: si tratta di una fase di caldo intenso generalmente superiore a tre giorni. Nel dipartimento della Gironda, a ovest del Paese, da martedì gli incendi hanno bruciato più di 7mila ettari di foresta, mentre ad est, in Provenza, le Gole del Verdon vivono da due mesi una siccità senza precedenti e il livello dell’acqua sembra essere storicamente basso. Il picco di calore è atteso lunedì, con temperature superiori ai 40 gradi in vari territori. Siccità: ventuno dipartimenti in “stato di crisi” locale – L’Ondata di caldo fa temere une fenomeno come quello dell’estate 2003, con più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Undicifrancesi, nel sud-ovest e sud-est del paese, si trovano ad oggi, secondo il servizio meteorologico Météo France, in “vigilance orange canicule”, cioè in un periodo di canicola: si tratta di una fase diintenso generalmente superiore a tre giorni. Nel dipartimento della Gironda, a ovest del Paese, da martedì glihanno bruciato più di 7mila ettari di foresta, mentre ad est, in Provenza, le Gole del Verdon vivono da due mesi una siccità senza precedenti e il livello dell’sembra essere storicamente basso. Il picco di calore è atteso lunedì, con temperature superiori ai 40 gradi in vari territori. Siccità: ventunoin “stato di crisi” locale – L’difa temere une fenomeno come quello dell’estate 2003, con più ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Almeno 43 persone sono morte per le alte temperature in Spagna nei primi due giorni dell'attuale ondata di calore,… - Agenzia_Ansa : Meteo: in arrivo la più potente ondata di caldo del 2022. Dopo la battuta di arresto della scorsa settimana nuova f… - fattoquotidiano : Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pia… - momentidistallo : Ondata di caldo in Spagna, sale a 84 il bilancio dei morti - Mondo - ANSA - lavocedialba : Continua l'ondata di caldo: la vignetta di Danilo Paparelli -