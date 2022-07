Non sono in grazia di Dio: posso ricevere la Comunione? (Di sabato 16 luglio 2022) Un fedele, ha posto una domanda importante al sacerdote, circa la sua condizione nel rispetto del sacramento dell’Eucarestia. Una riflessione che è di utilità a tutti i credenti che desiderano ricevere la Comunione con riguardo del suo valore immenso. Non può mancare nella nostra vita Gesù, ogni giorno, ogni domenica, ci invita alla sua Mensa. Si L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 16 luglio 2022) Un fedele, ha posto una domanda importante al sacerdote, circa la sua condizione nel rispetto del sacramento dell’Eucarestia. Una riflessione che è di utilità a tutti i credenti che desideranolacon riguardo del suo valore immenso. Non può mancare nella nostra vita Gesù, ogni giorno, ogni domenica, ci invita alla sua Mensa. Si L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

ladyonorato : La comunità scientifica di cui parla @robersperanza non legge gli studi che vengono da oltre il confine? I “vaccini… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - teatrolafenice : ?? «Quando si scoprirà il centro dell’universo, molte persone saranno dispiaciute nello scoprire che non sono loro»… - kikabread : RT @paola08670832: Per il sociale non ci sono punti vero? Così fiera di come gestisci il tuo profilo . ???? #teamjj #FantaJeru #jeru https:/… - Raffael73232037 : RT @riggio_carla: @OfficialTozzi Proprio perché studiamo, leggiamo e ci informiamo non siamo manipolabili! Ci sono tanti parametri da valut… -