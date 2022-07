Napoli-Perugia, seconda amichevole in diretta TV e streaming (Di sabato 16 luglio 2022) Il Napoli allenato da mister Spalletti prosegue il suo lavoro in ritiro pre-campionato a Dimaro, per portare al termine una preparazione ottimale in vista della prossima ed ostica stagione di Serie A. Gli azzurri, ormai privi di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Ospina e probabilmente di Mertens, sono già scesi in campo giovedì scorso per disputare la prima amichevole contro il Bassa Anaunia, vinta per 10-0. Domenica 17 luglio alle ore 18.00 ci sarà subito un secondo test-match contro il Perugia. La compagine umbra ha da poco lasciato il comando all’allenatore Fabrizio Castori, che ha sostituito Massimiliano Alvini, passato alla Cremonese. Certamente, in vista della seconda amichevole, il tecnico Spalletti avrà l’occasione di provare gli uomini a sua disposizione e farli ruotare, così da riuscire ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Ilallenato da mister Spalletti prosegue il suo lavoro in ritiro pre-campionato a Dimaro, per portare al termine una preparazione ottimale in vista della prossima ed ostica stagione di Serie A. Gli azzurri, ormai privi di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Ospina e probabilmente di Mertens, sono già scesi in campo giovedì scorso per disputare la primacontro il Bassa Anaunia, vinta per 10-0. Domenica 17 luglio alle ore 18.00 ci sarà subito un secondo test-match contro il. La compagine umbra ha da poco lasciato il comando all’allenatore Fabrizio Castori, che ha sostituito Massimiliano Alvini, passato alla Cremonese. Certamente, in vista della, il tecnico Spalletti avrà l’occasione di provare gli uomini a sua disposizione e farli ruotare, così da riuscire ...

Pubblicità

100x100Napoli : Napoli-Perugia: si temono scontri tra Ultras, allertata la questura di Trento - MondoNapoli : Il Mattino: domani Napoli-Perugia, la questura di Trento preoccupata per i precedenti tra le tifoserie -… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Amichevole Napoli-Perugia, si temono scontri tra ultras: polizia di Trento in allarme - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Amichevole Napoli-Perugia, si temono scontri tra ultras: polizia di Trento in allarme - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Amichevole Napoli-Perugia, si temono scontri tra ultras: polizia di Trento in allarme -