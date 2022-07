Madame, un fan le chiede se parteciperebbe a L’Isola dei Famosi e lei risponde (Di sabato 16 luglio 2022) Madame è fra le artiste della nuova generazione ad aver ottenuto più successo. Al secolo Francesca Calearo, classe 2002, ha all’attivo numerose hit: Voce (4 dischi di platino), Marea (3 dischi di platino), Tu Mi Hai Capito (2 dischi di platino) ed anche la più recente L’Eccezione (disco d’oro in poche settimane). Qualche sera fa ha intrattenuto i follower di Instagram con una lunga diretta e fra le tante domande a cui ha risposto ce n’è stata anche una che ha strizzato l’occhio al mondo del trash. “Parteciperesti mai a L’Isola dei Famosi?“. Il reality, come annunciato da PierSilvio Berlusconi durante la presentazione dei prossimi Palinsesti Mediaset, tornerà regolarmente nella primavera del 2023. A tal proposito Madame ha risposto: “L’Isola dei Famosi no, non credo. L’unico motivo per ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022)è fra le artiste della nuova generazione ad aver ottenuto più successo. Al secolo Francesca Calearo, classe 2002, ha all’attivo numerose hit: Voce (4 dischi di platino), Marea (3 dischi di platino), Tu Mi Hai Capito (2 dischi di platino) ed anche la più recente L’Eccezione (disco d’oro in poche settimane). Qualche sera fa ha intrattenuto i follower di Instagram con una lunga diretta e fra le tante domande a cui ha risposto ce n’è stata anche una che ha strizzato l’occhio al mondo del trash. “Parteciperesti mai adei?“. Il reality, come annunciato da PierSilvio Berlusconi durante la presentazione dei prossimi Palinsesti Mediaset, tornerà regolarmente nella primavera del 2023. A tal propositoha risposto: “deino, non credo. L’unico motivo per ...

Pubblicità

louxswhs : a volte quando vedo i video di fan con louis mi chiedo come facciano ad essere così calmx e a non piangere perché o… - cyne_fin : @DallaTuaParte2 che poi il 'nonostante gli ospiti' non lo capisco: chi fan dei Negramaro, di Gazzelle o di Madame a… - _cazzzvuoii_ : L’anno scorso Madame e i test d’imgesso per essere suoi fan, quest’anno quello di Shakerando e i suoi fan che non saltano abbastanza. - lvstit : vabbè quindi abbiamo capito che ci sono diversi test: per madame se non sai la sua discografia a memoria, e per rh0… - xoxolucja : RT @cristalsei: Io quest'ansia che hanno le fan di personaggi noti, che solo se sai vita morta e miracoli del loro idolo puoi incontrarlo,… -