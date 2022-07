LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: vince Matthews, beffato Bettiol! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AVVISO PER I LETTORI: A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI, NON SIAMO RIUSCITI AD AGGIORNARE CON CONTINUITA’ LA DIRETTA NELLA FASE FINALE. CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. 17.34 Davvero peccato per Alberto Bettiol, ma ha forzato troppo nella prima parte di salita e poi ha pagato le conseguenze. Molto bravo invece Matthews, capace di gestirsi al meglio. 17.31 Questa la top ten odierna: RNK. RIDER TEAM TIME 1 Matthews Michael AUS Team BikeExchange – Jayco 4:30:53 2 BETTIOL Alberto ITA EF Education-EasyPost 0:15 3 PINOT Thibaut FRA Groupama – FDJ 0:34 4 SOLER Marc ESP UAE Team Emirates 0:50 5 KONRAD Patrick AUT BORA – hansgrohe 0:58 6 FUGLSANG Jakob DEN Israel – Premier Tech 0:58 7 GROßSCHARTNER Felix AUT BORA – hansgrohe 1:06 8 KÄMNA Lennard GER BORA ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAVVISO PER I LETTORI: A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI, NON SIAMO RIUSCITI AD AGGIORNARE CON CONTINUITA’ LANELLA FASE FINALE. CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. 17.34 Davvero peccato per Alberto Bettiol, ma ha forzato troppo nella prima parte di salita e poi ha pagato le conseguenze. Molto bravo invece, capace di gestirsi al meglio. 17.31 Questa la top ten odierna: RNK. RIDER TEAM TIME 1Michael AUS Team BikeExchange – Jayco 4:30:53 2 BETTIOL Alberto ITA EF Education-EasyPost 0:15 3 PINOT Thibaut FRA Groupama – FDJ 0:34 4 SOLER Marc ESP UAE Team Emirates 0:50 5 KONRAD Patrick AUT BORA – hansgrohe 0:58 6 FUGLSANG Jakob DEN Israel – Premier Tech 0:58 7 GROßSCHARTNER Felix AUT BORA – hansgrohe 1:06 8 KÄMNA Lennard GER BORA ...

