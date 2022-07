LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: velocità altissime, va via la fuga con Alberto Bettiol (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 13.51 Si ferma definitivamente il gruppo maglia gialla, rientra Roglic. 13.49 Caleb Ewan segnalato addirittura a 13? di ritardo. L’australiano difficilmente arriverà al traguardo. 13.47 Andiamo a riepilogare gli attaccanti: Michael Matthews (Bike Exchange), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Andreas Kron (Lotto Soudal), Stefan Kung (Groupama FDJ), Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Marc Soler (UAE Emirates), Gregor Muhlberger (Movistar), Daniel Martinez (Ineos), Louis Meintjes (Intermarché Wanty Gobert), Thibaut Pinot (Groupama FDJ), Bauke Mollema e Quinn Simmons (Trek Segafredo), Jakob Fuglsang, Michael Woods e Krists Neilands (Israel Premier Tech), Patrick Konrad, Felix Grossschartner e Lennard Kamna (Bora ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.51 Si ferma definitivamente il gruppo maglia gialla, rientra Roglic. 13.49 Caleb Ewan segnalato addirittura a 13? di ritardo. L’australiano difficilmente arriverà al traguardo. 13.47 Andiamo a riepilogare gli attaccanti: Michael Matthews (Bike Exchange), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Andreas Kron (Lotto Soudal), Stefan Kung (Groupama FDJ), Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroen), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Marc Soler (UAE Emirates), Gregor Muhlberger (Movistar), Daniel Martinez (Ineos), Louis Meintjes (Intermarché Wanty Gobert), Thibaut Pinot (Groupama FDJ), Bauke Mollema e Quinn Simmons (Trek Segafredo), Jakob Fuglsang, Michael Woods e Krists Neilands (Israel Premier Tech), Patrick Konrad, Felix Grossschartner e Lennard Kamna (Bora ...

