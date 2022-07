L’Inter stringe per Bremer: al Torino 25 milioni e Casadei. I dettagli (Di sabato 16 luglio 2022) Gleison Bremer a grandi passi verso L’Inter L’Inter sta per mettere a segno un altro colpo di mercato, il sesto in questa sessione. Secondo quanto riportato da toronews.net, il club nerazzurro sarebbe vicinissimo all’intesa con il Torino per il trasferimento di Gleison Bremer. “Secondo quanto raccolto da Toro News, un accordo-base da smussare nelle prossime ore sarebbe stato già raggiunto. Il difensore brasiliano approderebbe in nerazzurro a titolo definitivo per una cifra cash di 25 milioni di euro, a cui verrà aggiunta la contropartita tecnica dell’ex Primavera Cesare Casadei, valutato 8 milioni”. “L’Inter si riserverebbe però la possibilità di usufruire di un diritto di recompra per riportare a Milano ... Leggi su intermagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Gleisona grandi passi versosta per mettere a segno un altro colpo di mercato, il sesto in questa sessione. Secondo quanto riportato da toronews.net, il club nerazzurro sarebbe vicinissimo all’intesa con ilper il trasferimento di Gleison. “Secondo quanto raccolto da Toro News, un accordo-base da smussare nelle prossime ore sarebbe stato già raggiunto. Il difensore brasiliano approderebbe in nerazzurro a titolo definitivo per una cifra cash di 25di euro, a cui verrà aggiunta la contropartita tecnica dell’ex Primavera Cesare, valutato 8”. “si riserverebbe però la possibilità di usufruire di un diritto di recompra per riportare a Milano ...

