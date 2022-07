Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, senti Kahn: 'De Ligt vuole venire al Bayern' #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Moggi: “Bremer farebbe più comodo di Zaniolo” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Juventus, senti Moggi: “Bremer farebbe più comodo di Zaniolo” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - SignorErnesto : @KlaMarx @elevisconti @PoliticaPerJedi @i_poteri_forti @assurdistan @MisssFreedom @janavel7 @La_manina__… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Corini: “Paredes? Con lui sarebbe una mediana perfetta” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https:… -

numero-diez.com

Continua la trattativa tra Bayern Monaco e Juventus per Mathijs de Ligt. In attesa che diventi ufficiale la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona, i bavaresi hanno individuato nel difensore ...È stato la vendetta, Maradona: la punizione dell'1 a 0 al San Paolo contro lanel 1985, il 3 a ... In quel momento la patria, la terra in cui tiaccolto e al sicuro, dove sei a casa, non ha ... Juve, senti Capello: "Per me sta rischiando molto" Il tecnico Eugenio Corini si è espresso a La Gazzetta dello Sport sulle qualità del regista Leandro Paredes, obiettivo della Juventus per la mediana in vista della prossima stagione. Ecco un estratto ...Poi è lo stesso Pogba, con lo stesso numero e la stessa fame di vittorie'. Juventus, accoglienza super per Paul Pogba: pioggia di cori dei tifosi. Calciomercato Ufficiale, Cambiaso alla Juve: ora via ...