Governo: Conte, 'ci vogliono fuori da maggioranza perché scomodi' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "In questi giorni molte forze politiche si sono affrettate a dire che ci vogliono fuori dal perimetro della maggioranza, soprattutto le forze più giovani, che sembrano aver rinnegato i loro principi e valori. Ci vogliono fuori perché siamo scomodi". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel suo intervento su Facebook. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "In questi giorni molte forze politiche si sono affrettate a dire che cidal perimetro della, soprattutto le forze più giovani, che sembrano aver rinnegato i loro principi e valori. Cisiamo". Così il leader del M5S Giuseppe, nel suo intervento su Facebook.

Pubblicità

sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - petergomezblog : Crisi di governo, la diretta – Conte: “Noi rispondiamo dei nostri comportamenti, Draghi dei suoi”. Consiglio nazion… - Giorgiolaporta : Si può far finta di nulla e rincollare i cocci di fronte a chi grida #buffoni ai colleghi di maggioranza del #M5S?… - smilypapiking : RT @claudiocerasa: Esclusiva: Giuseppe Conte dice che “raddoppia” la sua fiducia al governo e spiega perché non si può chiedere a Draghi di… - Siciliano741 : RT @DomaniGiornale: #Conte: «Non volevamo sfiduciare #Draghi ma se non ci ascolta non condivideremo responsabilità di governo» https://t.co… -