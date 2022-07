Germania, la corsa dei prezzi alimentari spinge sempre più persone a rivolgersi ai servizi di assistenza (Di sabato 16 luglio 2022) In Germania aumentano i poveri e cresce il numero di persone che devono rivolgersi ai banchi alimentari. L’inflazione, la pandemia e le conseguenze della guerra in Ucraina hanno portato ad una crescita di circa il 50% di chi ha fatto ricorso a questi servizi di assistenza dall’inizio dell’anno, ha dichiarato Jochen Brühl, presidente dell’associazione Tafel Deutschland alla Ard. Più di due milioni di persone in povertà usufruiscono della possibilità di ritirare alimenti gratuiti; per molte famiglie sinora al limite si tratta di una prima volta. Coloro che hanno bisogno di un sostegno sono diventati così numerosi che un banco su tre deve fermare il servizio; mancano alimenti e volontari per aiutare tutti. La federazione centrale dei banchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Inaumentano i poveri e cresce il numero diche devonoai banchi. L’inflazione, la pandemia e le conseguenze della guerra in Ucraina hanno portato ad una crescita di circa il 50% di chi ha fatto ricorso a questididall’inizio dell’anno, ha dichiarato Jochen Brühl, presidente dell’associazione Tafel Deutschland alla Ard. Più di due milioni diin povertà usufruiscono della possibilità di ritirare alimenti gratuiti; per molte famiglie sinora al limite si tratta di una prima volta. Coloro che hanno bisogno di un sostegno sono diventati così numerosi che un banco su tre deve fermare ilo; mancano alimenti e volontari per aiutare tutti. La federazione centrale dei banchi ...

