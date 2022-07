Futuro Dybala, Sanchez out, l’Inter lancia un segnale all’argentino (Di sabato 16 luglio 2022) Sanchez out dall’amichevole: se sarà ceduto, si libera posto per Dybala? l’Inter si prepara ad affrontare il Monaco nell’amichevole in programma a Ferrara alle 20.30. Inzaghi avrà la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 luglio 2022)out dall’amichevole: se sarà ceduto, si libera posto persi prepara ad affrontare il Monaco nell’amichevole in programma a Ferrara alle 20.30. Inzaghi avrà la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Giuntoli: “Offerti a #Koulibaly 6 milioni a stagione per 5 anni e un futuro da dirigente. Ha risposto che ci pense… - vivoperlinter : Futuro Dybala, Inter ancora “fredda” con due antagoniste pericolose - UmbertoF97 : Partiamo da un presupposto semplicissimo: homo faber fortunae suae (l’uomo è artefice della sua fortuna/sorte). Que… - serieAnews_com : ?? #Dybala, quale futuro? L'#Inter resta ferma, mentre #Napoli e #Roma sono in pressing. Ora tocca all'argentino.… - AndreaInterNews : @Onda_CalabraIII A me pare che l'attuale terza/quarta scelta sia un futuro 37anne che costa tipo 10 milioni lordi e… -