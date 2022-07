Frattesi verso la Roma: per il Sassuolo c'è Busio (Di sabato 16 luglio 2022) Con Frattesi destinato al ritorno alla Roma, secondo la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo pensa di sostituire il centrocampista italiano con... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Condestinato al ritorno alla, secondo la Gazzetta dello Sport, ilpensa di sostituire il centrocampista italiano con...

CM.IT - Villar al Monza è lo snodo per Frattesi alla Roma La Roma continua a voler sbloccare la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi: lo snodo potrebbe essere Villar al MonzaGonzalo Villar verso il Monza è la mossa che, come su una scacchiera, riaccende in un attimo Davide Frattesi alla Roma. Il mercato è fatto così, ci si ... Roma, Villar verso il Monza: le cifre La cessione del giocatore potrebbe essere decisiva per sbloccare l'affare Frattesi . Frattesi verso la Roma con l'assist involontario della Lazio. Ecco perché Repubblica Roma Frattesi verso la Roma: per il Sassuolo c'è Busio Calciomercato Roma: Frattesi nel mirino, Carnevali conferma tutto Davide Frattesi è un giocatore che interessa alla Roma ... ha voglia di crescere ancora e di fare un ulteriore passo verso un club che possa permettergli di lottare per trofei importanti.