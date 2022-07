Flavio Briatore e l’elisir di giovinezza | I fan sbottano: “Noi con quei soldi ci facciamo la spesa” (Di sabato 16 luglio 2022) Flavio Briatore è un personaggio che da sempre è abituato a vedersi sulle prime pagine dei giornali. Ora è sulla bocca di tutti per via dell’elisir di giovinezza… Flavio Briatore è uno di quei personaggi che riesce sempre a guadagnarsi le prime pagine di giornali e siti perché riesce ad attirare le polemiche qualunque cosa faccia o dica. Flavio-Briatore-Altranotizia.it (Fonte: Google)Sono appena terminate quelle riguardanti le costosissime pizze del suo prestigioso locale che altre si sono già scatenate. E questo a causa di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Perché si è scatenata la polemica? Flavio Briatore e le inevitabili polemiche Fino a qualche giorno fa abbiamo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 luglio 2022)è un personaggio che da sempre è abituato a vedersi sulle prime pagine dei giornali. Ora è sulla bocca di tutti per via deldiè uno dipersonaggi che riesce sempre a guadagnarsi le prime pagine di giornali e siti perché riesce ad attirare le polemiche qualunque cosa faccia o dica.-Altranotizia.it (Fonte: Google)Sono appena terminate quelle riguardanti le costosissime pizze del suo prestigioso locale che altre si sono già scatenate. E questo a causa di un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Perché si è scatenata la polemica?e le inevitabili polemiche Fino a qualche giorno fa abbiamo ...

Pubblicità

Nibbionero : Per me lo stivale può pure affondare nel fango dei maiali. Non me ne frega più un caxxo. Non si può continuare a sp… - bergami_matteo : RT @JTelmont_: Crazy Pizza di Flavio Briatore. Nonostante la crisi di governo, guerra, costo del carburante, delle materie prime, la pizza… - carlo_magnani : RT @JTelmont_: Crazy Pizza di Flavio Briatore. Nonostante la crisi di governo, guerra, costo del carburante, delle materie prime, la pizza… - LinaPenny1 : RT @JTelmont_: Crazy Pizza di Flavio Briatore. Nonostante la crisi di governo, guerra, costo del carburante, delle materie prime, la pizza… - Siciliano741 : RT @JTelmont_: Crazy Pizza di Flavio Briatore. Nonostante la crisi di governo, guerra, costo del carburante, delle materie prime, la pizza… -