«Draghi, resti»: gli appelli da tutta Italia di sindaci, medici, camionisti e imprenditori (Di sabato 16 luglio 2022) Undici primi cittadini hanno firmato un documento «bipartisan», a loro si è unito il governatore della Liguria. Documenti anche da imprenditori e ordini professionali Leggi su corriere (Di sabato 16 luglio 2022) Undici primi cittadini hanno firmato un documento «bipartisan», a loro si è unito il governatore della Liguria. Documenti anche dae ordini professionali

Pubblicità

meb : Oggi all’assemblea di @ItaliaViva per ribadire che siamo al lavoro perché #Draghi resti alla guida del Paese. Non l… - ivanscalfarotto : Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare Draghi a Palazzo Chigi e faremo di tutto perché resti alla guida del… - lucianonobili : In queste ore siamo impegnati a far di tutto perchè Mario #Draghi resti a Palazzo Chigi e l’irresponsabilità di chi… - Quinta00876879 : RT @erretti42: Intanto Renzi, detto shish, lancia una petizione online “ Draghi resti premier fino al 2023”. Questione di sopravvivenza del… - BarbaraTempest1 : A leggere gli appelli a Draghi perché resti, emerge che i 5 hanno fatto proprio un figurone. E dire che volevano rispetto.… -