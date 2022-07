Confindustria, scenario molto incerto per l’economia (Di sabato 16 luglio 2022) l’economia è stretta tra “fattori che agiscono in direzioni opposte”, “forze contrastanti”. In uno “scenario molto incerto per l’Italia: nell’analisi del Centro studi di Confindustria “la dinamica del Pil italiano e` la sintesi di fattori che spingono in direzioni opposte. Al ribasso: i rincari di energia e alimentari (accentuati dalla guerra), per l’impatto su costi e margini delle imprese e su inflazione e potere d’acquisto delle famiglie, i tassi di interesse più alti e lo spread sovrano più ampio, il commercio internazionale debole. Al rialzo: la fine delle restrizioni antiCovid e la stagione calda che spingono il turismo, la crescita delle costruzioni, la resilienza dell’industria (grazie alla sua diversificazione e al traino dei primi due settori), il risparmio accumulato che protegge i consumi”. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022)è stretta tra “fattori che agiscono in direzioni opposte”, “forze contrastanti”. In uno “per l’Italia: nell’analisi del Centro studi di“la dinamica del Pil italiano e` la sintesi di fattori che spingono in direzioni opposte. Al ribasso: i rincari di energia e alimentari (accentuati dalla guerra), per l’impatto su costi e margini delle imprese e su inflazione e potere d’acquisto delle famiglie, i tassi di interesse più alti e lo spread sovrano più ampio, il commercio internazionale debole. Al rialzo: la fine delle restrizioni antiCovid e la stagione calda che spingono il turismo, la crescita delle costruzioni, la resilienza dell’industria (grazie alla sua diversificazione e al traino dei primi due settori), il risparmio accumulato che protegge i consumi”. ...

