Calciomercato Napoli, al lavoro per Diallo e Kim (Di sabato 16 luglio 2022) Calciomercato Napoli, per il sostituto di Koulibaly si lavora su due tavoli: piacciono infatti Diallo del PSG e Kim del Fenerbache Il Napoli al lavoro sul Calciomercato per trovare il sostituto di Koulibaly, volato ieri al Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i principali candidati a prenderne il posto sono due: Kim Min-Jae del Fenerbache e Abdou Diallo del PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022), per il sostituto di Koulibaly si lavora su due tavoli: piacciono infattidel PSG e Kim del Fenerbache Ilalsulper trovare il sostituto di Koulibaly, volato ieri al Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i principali candidati a prenderne il posto sono due: Kim Min-Jae del Fenerbache e Abdoudel PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz a Parigi per #Diallo - romaforever_it : Calciomercato Roma, prosegue il duello col Napoli per Dybala: più alta l'offerta dei giallorossi… - infoitsport : Calciomercato Napoli, testa a testa Kim-Diallo: contatti e favorito -

Calciomercato Napoli, al lavoro per Diallo e Kim Calciomercato Napoli, per il sostituto di Koulibaly si lavora su due tavoli: piacciono infatti Diallo del PSG e Kim del Fenerbache Il Napoli al lavoro sul calciomercato per trovare il sostituto di ... Napoli, Giuntoli affonda il colpo: presentata l'offerta Napoli al lavoro sul calciomercato: Giuntoli affonda il colpo e presenta l'offerta per l'acquistoDopo una fase di stallo, il calciomercato del Napoli sembra entrare nel vivo. Il club azzurro, che ha ufficialmente salutato Koulibaly, nuovo giocatore del Chelsea, è ora pronto sia a cercare un sostituto del senegalese, sia a ... Sky Sport Calciomercato Napoli, testa a testa Kim-Diallo: contatti e favorito Kim Min-Jae Napoli calciomercato. Calciomercato Napoli, blitz per Diallo e Kim. Proprio di Diallo e Kim ha parlato Gianluca di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito ufficiale ha ... Napoli, Giuntoli affonda il colpo: presentata l’offerta Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... , per il sostituto di Koulibaly si lavora su due tavoli: piacciono infatti Diallo del PSG e Kim del Fenerbache Ilal lavoro sulper trovare il sostituto di ...al lavoro sul: Giuntoli affonda il colpo e presenta l'offerta per l'acquistoDopo una fase di stallo, ildelsembra entrare nel vivo. Il club azzurro, che ha ufficialmente salutato Koulibaly, nuovo giocatore del Chelsea, è ora pronto sia a cercare un sostituto del senegalese, sia a ... Calciomercato, Koulibaly al Chelsea: tutte le cessioni record del Napoli. CLASSIFICA Kim Min-Jae Napoli calciomercato. Calciomercato Napoli, blitz per Diallo e Kim. Proprio di Diallo e Kim ha parlato Gianluca di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito ufficiale ha ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...