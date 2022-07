Pubblicità

CorSport : '#Psg, è fatta per #Sanches: ufficialità imminente' ?? - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Allegri ha 10 centrocampisti ma Paredes serve: la trattativa con il Psg #calciomercato - sportface2016 : #PSG | #Galtier: 'Voglio vincere tutto. #UCL? E' il primo obiettivo' - sportli26181512 : Bologna, tre piani per il vice Arnautovic: L'obiettivo principale resta Strand Larsen con il quale c'è un accordo,… -

Tiscali

Parlando però con il presidente e con Campos non avevo dubbi, sapevo che sarei stato io l'allenatore del. Il mio metodo Ci saranno regole che presenterò al gruppo, alcune cose negoziabili, altre ...Al - Khelaifi ha insistito parecchio sulla disciplina di gruppo", ha detto ancora il tecnico del. "Il primo obiettivo è la Champions League. Col Chelsea l'ha vinta Di Matteo, chi ci avrebbe ... Calcio: Psg. Galtier 'Sono qui per vincere tutto' 'Il primo obiettivo è la Champions League, il capitano sarà Marquinhos'.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Sono qui per vincere tutto': parola del ...L'attaccante vuole l'Atalanta che è pronta con 20 milioni, Muriel potrebbe andare alla Roma. Attesa per Skriniar-Psg ...