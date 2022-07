Calcio femminile, Europei 2022: Inghilterra ed Austria vittoriose nel Girone A (Di sabato 16 luglio 2022) Gli Europei 2022 di Calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, venerdì 15 luglio: nella terza ed ultima giornata della prima fase del Girone A, l’Inghilterra padrona di casa ha battuto l’Irlanda del Nord per 5-0, legittimando il primato, mentre l’Austria ha superato la Norvegia per 1-0 conquistando l’accesso ai quarti come seconda. CALENDARIO Europei Calcio femminile Girone A 3a giornataAustria-Norvegia 1-0 Irlanda del Nord-Inghilterra 0-5 Classifica Inghilterra 9 Austria 6 Norvegia 3 Irlanda del Nord 0 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Glidisono proseguiti inoggi, venerdì 15 luglio: nella terza ed ultima giornata della prima fase delA, l’padrona di casa ha battuto l’Irlanda del Nord per 5-0, legittimando il primato, mentre l’ha superato la Norvegia per 1-0 conquistando l’accesso ai quarti come seconda. CALENDARIOA 3a giornata-Norvegia 1-0 Irlanda del Nord-0-5 Classifica6 Norvegia 3 Irlanda del Nord 0 Foto: LaPresse

