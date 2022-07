"Una brutta storia tra clan": Blasi-Totti, l'indiscrezione-choc sulla seperazione (Di venerdì 15 luglio 2022) Alla fine il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è naufragato. I due si sono lasciati e lo hanno fatto sapere attraverso comunicati separati. Dal giorno in cui la notizia è diventata ufficiale, si sono moltiplicati i retroscena e le indiscrezioni sulla coppia. Pare, per esempio, che i rispettivi gruppi di amici e parenti non siano mai andati tanto d'accordo. Lo riporta il Corriere della Sera, che scrive: "I ristretti clan di amici e parenti non si sono mai trovati particolarmente simpatici. Perciò abbandoneranno con sollievo il peso di doversi sopportare per forza, ora che le vite dei due protagonisti si sono divise". Accanto a Totti in questo periodo difficile ci sono l'amico ed ex compagno di squadra Vincent Candela, con cui di recente è andato a giocare a padel, e un altro caro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Alla fine il matrimonio tra Francescoe Ilaryè naufragato. I due si sono lasciati e lo hanno fatto sapere attraverso comunicati separati. Dal giorno in cui la notizia è diventata ufficiale, si sono moltiplicati i retroscena e le indiscrezionicoppia. Pare, per esempio, che i rispettivi gruppi di amici e parenti non siano mai andati tanto d'accordo. Lo riporta il Corriere della Sera, che scrive: "I ristrettidi amici e parenti non si sono mai trovati particolarmente simpatici. Perciò abbandoneranno con sollievo il peso di doversi sopportare per forza, ora che le vite dei due protagonisti si sono divise". Accanto ain questo periodo difficile ci sono l'amico ed ex compagno di squadra Vincent Candela, con cui di recente è andato a giocare a padel, e un altro caro ...

