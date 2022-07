Ultime Notizie – Ucraina, filorussi annunciano morte britannico catturato (Di venerdì 15 luglio 2022) E’ morto Paul Urey, uno dei cittadini britannici che erano stati catturati dai separatisi filo-russi del Donbass, regione dell’Ucraina orientale. Lo ha annunciato su Telegram la responsabile per i diritti umani dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Daria Morozova, assicurando che Urey, catturato ad aprile dalle forze filo-russe durante una “missione umanitaria” secondo i parenti, è morto il 10 luglio. “Nonostante la gravità dei crimini, Paul Urey stava ricevendo un’adeguata assistenza medica. Malgrado ciò, visto le sue condizioni di salute e lo stress, è morto il 10 luglio“, ha dichiarato Morozova, sostenendo che si trattava di un “mercenario”. La notizia della morte per “malattia” avvenuta cinque giorni fa di Urey, riporta Sky News, è stata confermata dal Foreign Office a un membro della sua famiglia, mentre la madre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) E’ morto Paul Urey, uno dei cittadini britannici che erano stati catturati dai separatisi filo-russi del Donbass, regione dell’orientale. Lo ha annunciato su Telegram la responsabile per i diritti umani dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Daria Morozova, assicurando che Urey,ad aprile dalle forze filo-russe durante una “missione umanitaria” secondo i parenti, è morto il 10 luglio. “Nonostante la gravità dei crimini, Paul Urey stava ricevendo un’adeguata assistenza medica. Malgrado ciò, visto le sue condizioni di salute e lo stress, è morto il 10 luglio“, ha dichiarato Morozova, sostenendo che si trattava di un “mercenario”. La notizia dellaper “malattia” avvenuta cinque giorni fa di Urey, riporta Sky News, è stata confermata dal Foreign Office a un membro della sua famiglia, mentre la madre ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Ambasciata #Usa agli americani, lasciate subito l’Ucraina. ?? #Kiev: almeno 23 persone m… - GeometraTorresi : ?? Nuovo Podcast! 'SUPERBONUS 110 Decreto Aiuti ultime notizie - conversione del DL 50 del 2022' su @Spreaker… - CorriereCitta : Emergenza idrica, i laghetti di Roma come paludi: emergono le carcasse di pesci e tartarughe -