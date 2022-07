Servizi giuridici | prime due lauree al Corso di Arezzo - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

Laureate Federica Boldrini e Fiorella Statuti sono i primi due nomi che appariranno nel registro finora bianco, dei laureati del corso didel dipartimento di Giurisprudenza, attivo ad Arezzo dal 2019. Allo scadere del terzo anno le prime due acclamazioni di laurea sono avvenute nella splendida cornice della Sala del ...... per il quale è richiesta una laurea triennale, oppure specialistica, oppure magistrale, oppure i vecchi diplomi di laurea quadriennale, nelle seguenti aree: - L - 14 Scienze dei- ... Servizi giuridici, prime due lauree al Corso di Arezzo Arezzo, 15 luglio 2022- Federica Boldrini e Fiorella Statuti sono i primi due nomi che appariranno nel registro finora bianco, dei laureati del corso di Servizi Giuridici del dipartimento di ...Finalmente, dopo gli accordi raggiunti tra Parlamento e Consiglio nel mese di aprile scorso, la nuova legge sui servizi digitali (Digital Services Act) è stata approvata in via definitiva. Ora è ...