Serie BKT 2022 2023 tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW

Leggi su digital-news

(Di venerdì 15 luglio 2022) Non chiamatelaB. Quello che sta per cominciare sarà un campionato che avrà per protagoniste grandi squadre e piazza caldissime, come non accadeva da tempo.LaBKTsaràinsu Sky e insu NOW, con 380 match stagionali, oltre a playoff e playout e “Gol” il sabato alle 14 per vivere in contemporanea tutte le...