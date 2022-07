Serena Mollicone, attesa per la sentenza: in aula anche i genitori di Vannini (Di venerdì 15 luglio 2022) Processo per l'omicidio di Serena Mollicone , è il giorno della sentenza. Imputati per concorso in omicidio volontario sono Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce , sua ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Processo per l'omicidio di, è il giorno della. Imputati per concorso in omicidio volontario sono Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce , sua ...

Pubblicità

RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - manuela1877 : RT @RaiNews: Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni fa https://… - leggoit : Serena #Mollicone, il giorno della sentenza: in aula anche i genitori di Vannini - CaressaGiovanni : Omicidio Serena Mollicone, oggi la sentenza: presenti anche i genitori di Marco Vannini - rizzoivan : Visto che facebook mi ha bloccato per sei giorni, lo scrivo qui: sono in grande attesa per il verdetto sul processo… -