Sanità pubblica, Carraro (DemoS Fiumicino): “Ancora troppi precari. L’internalizzazione è l’unica via da percorrere” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Nel Lazio ci sono circa 2000 lavoratori precari nella Sanità pubblica che continuano ad essere discriminati da più di vent’anni. Personale che opera nei Cup – Centri Unici di Prenotazione – e negli uffici Asl dei vari poliambulatori ed aziende ospedaliere che svolgono le stesse mansioni degli amministrativi del S.S.N. (impiegati di concetto) o come collaboratori amministrativi (laureati) inquadrati con il livello del Ccnl multiservizi come ‘fattorini’”. A dichiararlo in una nota stampa, è Cinzia Carraro del Direttivo DemoS – Fiumicino. “In questi giorni – spiega Carraro – si stanno assegnando i lotti dell’ennesimo appalto riguardante tali servizi con vincitori diversi da coloro che hanno vinto tre anni or sono. Significa che Ancora una volta si dovrà ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) “Nel Lazio ci sono circa 2000 lavoratorinellache continuano ad essere discriminati da più di vent’anni. Personale che opera nei Cup – Centri Unici di Prenotazione – e negli uffici Asl dei vari poliambulatori ed aziende ospedaliere che svolgono le stesse mansioni degli amministrativi del S.S.N. (impiegati di concetto) o come collaboratori amministrativi (laureati) inquadrati con il livello del Ccnl multiservizi come ‘fattorini’”. A dichiararlo in una nota stampa, è Cinziadel Direttivo. “In questi giorni – spiega– si stanno assegnando i lotti dell’ennesimo appalto riguardante tali servizi con vincitori diversi da coloro che hanno vinto tre anni or sono. Significa cheuna volta si dovrà ...

