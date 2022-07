Salvare il paese dal caos di elezioni in autunno è nobile: mi rivolgo a donne e uomini di buona volontà (Di venerdì 15 luglio 2022) Il danno è sotto gli occhi di tutti ed è rilevantissimo. Come rilevantissimi sono i rischi che corriamo come paese. D'altra parte creare una crisi, senza neanche lo straccio di un motivo, in un ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022) Il danno è sotto gli occhi di tutti ed è rilevantissimo. Come rilevantissimi sono i rischi che corriamo come. D'altra parte creare una crisi, senza neanche lo straccio di un motivo, in un ...

Pubblicità

catenascesa : @Giovaguerrato Beh però così ha contribuito a salvare il paese...hanno buttato via un tesoro per un pugno di mosche! ???? - Ecatetriformis : L'Ungheria è pronta a 'proteggere i suoi cittadini' nella Transcarpazia ucraina. Per salvare 150mila ungheresi nel… - trvfrancesco : @IlariaBifarini Non credo in un uomo in particolare, un super eroe che ci possa salvare dalla dissoluzione, bensì c… - CiaobyDany : RT @GianluAcid: Votare ora condannerebbe il paese al baratro per colpa della irresponsabilità di #Conte e del #M5S. Nel pieno della emerge… - eunmondodiffici : @carovana12 Il Pd è un cancro con ormai metastasi diffuse ovunque nulla potrà più salvare il popolo e il paese!! -