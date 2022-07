Radio Ufficiale: “Ultim’ora: il Napoli sta stringendo per Ostigard. Ma non sarà l’unico difensore… (Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Ostigard-Napoli. Da un momento all’altro le notizie cambiano. Dopo che Kim sembra ad un passo dal Rennes, il Napoli si è fiondato su Leo Ostigard. Secondo Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal, trasmissione in onda sull’emittente Ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss Napoli, sta avvenendo la stretta decisiva: “In questi minuti il Napoli sta perfezionando l’acquisto del norvegese con il Brighton, club che ne detiene il cartellino“. Il giornalista poi chiarisce: “Ostigard non sarà l’unico difensore che verrà acquistato dal Napoli, poiché serve anche un altro acquisto. Senza Koulibaly e Tuanzebe ci sono due tasselli libera ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Da un momento all’altro le notizie cambiano. Dopo che Kim sembra ad un passo dal Rennes, ilsi è fiondato su Leo. Secondo Valter De Maggio, conduttore diGoal, trasmissione in onda sull’emittentedel club azzurroKiss Kiss, sta avvenendo la stretta decisiva: “In questi minuti ilsta perfezionando l’acquisto del norvegese con il Brighton, club che ne detiene il cartellino“. Il giornalista poi chiarisce: “nondifensore che verrà acquistato dal, poiché serve anche un altro acquisto. Senza Koulibaly e Tuanzebe ci sono due tasselli libera ...

