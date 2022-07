Pubblicità

repubblica : Covid, addio ai sette giorni di quarantena: senza sintomi e con tampone negativo si potrà uscire di casa [di Michel… - eziomauro : Quarantena Covid: addio ai sette giorni di isolamento - la Repubblica - NicolaPorro : ?? Fermi tutti: forse qualcosa si sta muovendo? ???? #Covid #quarantena #isolamento - Marilenapas : RT @eziomauro: Quarantena Covid: addio ai sette giorni di isolamento - la Repubblica - djrenyx : RT @ilmessaggeroit: Quarantena Covid verso stop ai 7 giorni: per uscire potrebbe bastare un tampone negativo (se asintomatici) https://t.c… -

Fanpage.it

Per altro non potremmo somministrare i […] Cronaca Imperia e provincia Ventimiglia, nuovo caso diin una classe della scuola media: studenti e insegnanti inPosted on 18 ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Quarta dose vaccino: al via le prenotazioni prima delle vacanze Locatelli: "Ilpuò ... Cosa fare in caso di tampone Covid positivo, le regole su isolamento e quarantena Si va verso una quarantena più breve. O meglio non fissata ad un minimo di sette giorni con tampone negativo d'uscita, come previsto dall'attuale normativa. Nulla è ...Dalle Regioni anche la richiesta di rivedere le norme sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario e di superare il monitoraggio giornaliero dei dati aggregati, mantenendo un’analisi settimanale ...