OnePlus 10T riceve la certificazione 3C | rumors sulle caratteristiche

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il prossimo flagship del produttore cinese, il10T, con numero di modello PGP110, è stato approvato con3C. Il dispositivo è pronto al debutto, probabilmente già questo mese in Cina e tra il 25 luglio e il 1 agosto in India, ma andiamo a scoprire insieme quali sono i dettagli tecnici e ledel device. Lo stesso terminale è stato recentemente individuato con un impressionante punteggio di benchmarking AnTuTu di 1.131.151 punti. L’elenco 3C del PGP110 mostra che può essere spedito con un caricabatterie OPPO con numero di modello VCK8HACH. Il caricabatterie supporta una velocità di ricarica massima di 80W (20 V/8 A) e sembra che nei prossimi giorni il dispositivo comparirà anche nel database del sito diTENAA. Il nuovo10T possiederà un ...

Pubblicità

CF22092013 : RT @CeotechI: OnePlus 10T 5G è elencato sul sito ufficiale del produttore #120Hz #150W #4800mAh #5G #Amoled #Android12 #Flagship #GadgetTec… - CeotechI : RT @CeotechI: OnePlus 10T 5G è elencato sul sito ufficiale del produttore #120Hz #150W #4800mAh #5G #Amoled #Android12 #Flagship #GadgetTec… - 83napolano : RT @CeotechI: OnePlus 10T 5G è elencato sul sito ufficiale del produttore #120Hz #150W #4800mAh #5G #Amoled #Android12 #Flagship #GadgetTec… - CeotechI : OnePlus 10T 5G è elencato sul sito ufficiale del produttore #120Hz #150W #4800mAh #5G #Amoled #Android12 #Flagship… - CF22092013 : RT @CeotechI: OnePlus 10T 5G potrebbe essere lanciato con 16 GB di RAM #120Hz #150W #4800mAh #5G #Amoled #Android12 #Flagship #GadgetTech #… -

Entro agosto arriverà sul mercato un nuovo smartphone top di gamma, il. La notizia è ufficiosa e arriva grazie alle indiscrezioni rese note dal noto leaker Steve Hemmerstoffer (@onleaks su Twitter), che rivela con un certo margine di attendibilità, che la ...... infatti, l'OEM cinese dovrebbe lanciare molto presto (forse per il prossimo mese di agosto) il suo smartphone flagship. I recenti dettagli sul prossimo device del colosso cinese ...OnePlus 10T 5G si mostra online presso il sito per la certificazione 3C; il suo debutto è alle porte. Facciamo il punto di cosa sappiamo ad oggi.Non è ancora stato lanciato il OnePlus 10T 5G, cosa che avverrà alla fine del mese di luglio o, al più, all’inizio di agosto. Nonostante la presentazione non sia proprio imminente, il dispositivo rest ...