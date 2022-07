No della Cassazione | il processo ai killer di Giulio Regeni non si può fare

Pubblicità

I giudicihanno, infatti, dichiarato inammissibile il ricorsoProcura di Roma contro la decisione del gup che l'11 aprile scorso ha disposto, così come già fatto dalla Corte d'...Con la decisionesi riducono i margini, in base a quanto si apprende, di potere celebrare un processo in Italia sul caso Regeni. I genitori: 'Ferita per tutti gli italiani' ...Con la decisione della Cassazione si riducono i margini per poter celebrare un processo per la morte Giulio Regeni in Italia.