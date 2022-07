Nancy Brilli in bikini: a 58 anni è uno spettacolo (Di venerdì 15 luglio 2022) Nancy Brilli, l’attrice italiana ha mostrato sul suo profilo social un fisico da urlo. A 58 anni è uno spettacolo! Vediamo insieme! Nata a Roma il 10 aprile del 1964, Nancy Brilli ha 58 anni di età con una carriera ricca di film, collaborazioni e successi e allo stesso tempo un fisico mozzafiato. Nancy Brilli, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 luglio 2022), l’attrice italiana ha mostrato sul suo profilo social un fisico da urlo. A 58è uno! Vediamo insieme! Nata a Roma il 10 aprile del 1964,ha 58di età con una carriera ricca di film, collaborazioni e successi e allo stesso tempo un fisico mozzafiato., L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

dorinileonardo : Beh, cara Nancy, ci credo che lanci un messaggio di 'body positiviy'... - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Nancy Brilli in bikini: 'Basta farci stupidi problemi con il fisico' - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Nancy Brilli in bikini: 'Basta farci stupidi problemi con il fisico' - MediasetTgcom24 : Nancy Brilli in bikini: 'Basta farci stupidi problemi con il fisico' - zazoomblog : Nancy Brilli e la prova costume: “Non adatto alla mia età? Basta farci stupidi problemi” - #Nancy #Brilli #prova… -