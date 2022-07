Max Pezzali tiene il tempo: a San Siro il primo di due mega karaoke da 120mila persone. Reunion 883 in vista (Di venerdì 15 luglio 2022) ' La lunga estate caldissima '. Da qui è il via del concerto karaoke più 'bello' della sua vita. ' San Siro Canta Max ': così Max Pezzali festeggia e tiene il tempo per due ore e mezzo di vero show. ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) ' La lunga estate caldissima '. Da qui è il via del concertopiù 'bello' della sua vita. ' SanCanta Max ': così Maxfesteggia eilper due ore e mezzo di vero show. ...

Pubblicità

FBiasin : Venerdì e sabato ci sono Max Pezzali e Mauro Repetto a San Siro. Non è calcio, non è mercato: è storia. - rockolpoprock : 'Il nuovo Risorgimento': la reunion di Paola e Chiara è realtà - bavrella : RT @goyourownwayx: vorrei essere a san siro al concerto di max pezzali per cantare a squarciagola le canzoni degli 883 - ilbarone13 : voglio un fumetto su 883 'Max Pezzali' - fuoridisenno : Non io che guardo i video del concerto di Max Pezzali stasera pensando che ho dovuto rinunciare dopo più di due ann… -