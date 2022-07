Mattarella pronto a sciogliere le Camere? Spunta la data per tornare al voto

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il capo dello Stato verso lo scioglimento dellese mercoledì Draghi confermasse le dimissioni: ci sono due date chiave per il ritorno alle urne

LaStampa : Dalla speranza alla rassegnazione: Mattarella pronto a sciogliere le Camere - enzolandi2 : Draghi spara la cannonata dal limite dell' area piccola, Mattarella respinge come sa fare lui, Conte corre sulla f… - GhironiQuinto : Dalla speranza alla rassegnazione: Mattarella pronto a sciogliere le Camere - AlbertoMCeccato : Bene ha fatto Mattarella a respingere le dimissioni di Draghi, interpretando così la volontà del Popolo Sovrano, qu… - ilsecoloxix : #crisidigoverno se mercoledì verrà certificata l’impossibilità di ripartire, si andrà al voto a fine settembre, mas… -

Leggi anche Dalla speranza alla rassegnazione:a sciogliere le Camere... "Convergenze con i 5S ma basta ultimatum" La rete di Draghi: ogni mossa decisa insieme aDraghia sentire Conte: se M5S non voterà la fiducia sul dl Aiuti, possibile la verifica al ...Il capo dello Stato verso lo scioglimento delle Camere se mercoledì Draghi confermasse le dimissioni: ci sono due date chiave per il ritorno alle urne ...Mario Draghi si rende conto che la politica non si fa con i sentimenti e i risentimenti. Ma lui ne ha le tasche piene.