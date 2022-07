Lewandowski Barcellona, Laporta frena: «Nessuna risposta, non possiamo trattare» (Di venerdì 15 luglio 2022) Lewandowski Barcellona, Joan Laporta frena sulla chiusura dell’affare per il polacco: parla il presidente blaugrana In occasione della conferenza stampa di presentazione di Raphinha, Joan Laporta ha fatto il punto sul passaggio di Robert Lewandowski al Barcellona. LE PAROLE – «Abbiamo contattato il club, ma per rispetto del Bayern non possiamo trattare col giocatore. La loro risposta non è ancora arrivata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022), Joansulla chiusura dell’affare per il polacco: parla il presidente blaugrana In occasione della conferenza stampa di presentazione di Raphinha, Joanha fatto il punto sul passaggio di Robertal. LE PAROLE – «Abbiamo contattato il club, ma per rispetto del Bayern noncol giocatore. La loronon è ancora arrivata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

