Lady Gaga e Tony Bennett: dieci anni di splendida amicizia tra due icone (Di venerdì 15 luglio 2022) Con l'ultima sfilza di premi agli Emmy 2022 si chiude un sodalizio artistico interrotto dalla malattia del cantante Lady Gaga e Tony Bennett hanno ricevuto ben 4 nomination alla 74esima edizione degli Emmy Awards 2022, la rinomata premiazione degli show televisivi che quest'anno verrà trasmessa in diretta mondiale il 12 settembre. La coppia di artisti è candidata per lo speciale televisivo One Last Time: An Evening …

