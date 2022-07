Inter, Gazzetta: “Lukaku si carica la squadra sulle spalle per lo scudetto” (Di venerdì 15 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta oggi la squadra Inter ha davvero tutte le carte in regola per puntare ad una grande stagione. Il clima in casa nerazzurra è davvero caldo visto i grandi colpi sul mercato che ha messo in atto la società per tornare alla vittoria come un tempo. “Insieme Sono arrivati qui tutti dopo l’allenamento del pomeriggio di Appiano. Un bel gruppetto di compagni guidati dal tecnico Simone Inzaghi che, microfono in mano, ai tifosi ha solo detto: «Siete speciali». Scorrevano in tanti, dai nuovi Mkhitaryan—Bellanova-Asllani-Onana a Gosens, da capitan Handovic fino a Barella, che ha poi condiviso lo stesso palco con la Lu-La in un panel organizzato dalla stessa Nike. Ma Rom e Lauti sono stati i più acclamati per il passato luminoso. Per il presente che pareva impossibile da ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)- Come riporta laoggi laha davvero tutte le carte in regola per puntare ad una grande stagione. Il clima in casa nerazzurra è davvero caldo visto i grandi colpi sul mercato che ha messo in atto la società per tornare alla vittoria come un tempo. “Insieme Sono arrivati qui tutti dopo l’allenamento del pomeriggio di Appiano. Un bel gruppetto di compagni guidati dal tecnico Simone Inzaghi che, microfono in mano, ai tifosi ha solo detto: «Siete speciali». Scorrevano in tanti, dai nuovi Mkhitaryan—Bellanova-Asllani-Onana a Gosens, da capitan Handovic fino a Barella, che ha poi condiviso lo stesso palco con la Lu-La in un panel organizzato dalla stessa Nike. Ma Rom e Lauti sono stati i più acclamati per il passato luminoso. Per il presente che pareva impossibile da ...

