Inter e Juventus ‘snobbate’: vuole la Premier League (Di venerdì 15 luglio 2022) Sia Inter che Juventus vogliono rinforzare il reparto difensivo, ma ricevono un rifiuto importante: il centrale vuole la Premier League Il calciomercato estivo potrebbe vedere sia la Juventus che l’Inter… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Siachevogliono rinforzare il reparto difensivo, ma ricevono un rifiuto importante: il centralelaIl calciomercato estivo potrebbe vedere sia lache l’… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

calciomercatoit : ???@MarcoGuidi13 alla CMIT TV: '#Bremer è un po' ansioso, pensava di essere già all'#Inter ma non è ancora arrivato.… - capuanogio : #Bremer, che bagarre. La #Juventus continua il pressing per il difensore che si è promesso all’#Inter e torna in co… - Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - 90Regolamentari : 30 mln per #Bremer ? Un 25enne eletto miglior difensore della #SerieA non può valere così 'poco', considerando che… - Luxgraph : Juve, trovata morta ex compagna di Pauline Peyraud-Magnin -