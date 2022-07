Forte terremoto 6.1 Richter, notizie di vittime. Paura e gente in strada (Di venerdì 15 luglio 2022) Forte terremoto 6.1 Richter, notizie di vittime. A diffondere la notizia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Pajonal, con ipocentro a 93 km di profondità verificato alle 00:30 (ora italiana) nella zona meridionale dell’Ecuador. terremoto 6.1 in Ecuador. In un primo momento la scossa era stimata a 5.8, poi la correzione dell’Istituto sismologico dell’Ecuador che ha riferito una magnotudo di 6.1 della scala Richter. Una scossa avvertita alle 17.30 locali (le 00.30 italiane) nell’Ecuador meridionale. terremoto 6.1 in Ecuador. Una vittima di 16 anni Purtroppo un ragazzo di appena 16 anni è stato colpito da una scarica elettrica prodotta da un cavo dell’alta tensione caduto a terra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)6.1di. A diffondere la notizia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Pajonal, con ipocentro a 93 km di profondità verificato alle 00:30 (ora italiana) nella zona meridionale dell’Ecuador.6.1 in Ecuador. In un primo momento la scossa era stimata a 5.8, poi la correzione dell’Istituto sismologico dell’Ecuador che ha riferito una magnotudo di 6.1 della scala. Una scossa avvertita alle 17.30 locali (le 00.30 italiane) nell’Ecuador meridionale.6.1 in Ecuador. Una vittima di 16 anni Purtroppo un ragazzo di appena 16 anni è stato colpito da una scarica elettrica prodotta da un cavo dell’alta tensione caduto a terra ...

