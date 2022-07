Facebook vuole alterare il numero di utenti permettendo a tutti di aprire più profili (Di venerdì 15 luglio 2022) Via la sperimentazione per creare quattro account extra oltre a quello personale e interagire con diverse identità Nella sua longeva storia, Facebook non ha mai nascosto la volontà di prendere ispirazione dalla concorrenza per lanciare nuove funzionalità. Basti pensare alle storie di Snapchat o ai video di TikTok, entrambi finiti come formato dentro il principale social al mondo. Ma questa volta potrebbe essere Zuckerberg a … Leggi su it.mashable (Di venerdì 15 luglio 2022) Via la sperimentazione per creare quattro account extra oltre a quello personale e interagire con diverse identità Nella sua longeva storia,non ha mai nascosto la volontà di prendere ispirazione dalla concorrenza per lanciare nuove funzionalità. Basti pensare alle storie di Snapchat o ai video di TikTok, entrambi finiti come formato dentro il principale social al mondo. Ma questa volta potrebbe essere Zuckerberg a …

Pubblicità

dar_casartelli : RT @Robertonuzzoam: Link intervista: - Chandramas : @FurnoDaniele @fabiobarbugian @ilpost è diventato peggio di Facebook, su facebook almeno un certo controllo su cosa… - PorroPaola : RT @terryvale: EnpaFaenzaPARLIAMO DI NOI: CHI VUOLE ARTU' NELLA SUA VITA? ARTÙ non è propriamente un Re...E questo si evince soprattutto da… - MiriamAnnaRoss2 : RT @Robertonuzzoam: Link intervista: - nitacosta_ : Questa generazione non conosce l'ortografia ma fa la raccolta differenziata; non sa chi sono Bach o Èmile Zola ma v… -