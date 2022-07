Fabrizio Corona ne approfitta | infierisce su Ilary | rivela una verità scomoda

(Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex paparazzospara ancora una volta suBlasi:ta una realtà, l’accusa è sincera(Instagram)Non è la prima volta chesi sfoga suBlasi. I due sono ai ferri corti da anni tanto che animano curiosi botta e risposta sul loro passato mensilmente. Tempo fa con l’occasione dell’uscita del suo libro,ha raccontato diversi retroscena sugli esordi della conduttrice che andava a cercar fortuna insieme alla madre tra un’agenzia e l’altra con book alla mano, finendo anche in quella dell’ex paparazzo. Questa voltaha preso la palla al balzo commentando la separazione dal calciatore Francesco Totti per far ...

Pubblicità

sportli26181512 : Gossip girl: Totti-Ilary Blasi, i dettagli della separazione e il prezzemolino Fabrizio Corona: Nuovo appuntamento… - cmdotcom : Gossip girl: #Totti-#Ilary #Blasi, i dettagli della separazione e il prezzemolino Fabrizio #Corona - redazioneiene : Belén Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, Barbara D'Urso, Fabrizio Corona… - PietroFazzari : @Frances12312780 @PieroSansonetti Stesso tenore di chi difende un indifendibile Fabrizio Corona. Farlo passare da m… - lorenzo_pradal : @Vince7914 @GiovanniBerluni @MariangelaSalv5 Addirittura, qui abbiamo il nuovo Fabrizio Corona de noialtri adesso -

Commenta per primo Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. ...... ePalla dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Lo scopo del lavoro è stato ...monopezzo è una scelta percorribile dato che tale soluzione risulta analoga a quella del tappo a. La ...“Secondo i primi accertamenti il piccolo è giunto in ospedale in condizioni già molto gravi”, afferma l’ASL FROSINONE – Un bambino di 10 anni è morto all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dov ...Lei in Africa, il più lontano possibile da tutto e tutti, dai pettegolezzi e dalle illazioni. E pure da Francesco Totti, che in poche righe gelide, dopo 17 anni di matrimonio e 20 di ...