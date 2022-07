Dimissioni di Draghi | qual è il vero motivo per cui vuole mollare

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 luglio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Che cosa sta per arrivare? La tempesta perfetta. 1. Crisi energetica causa sanzioni Russia e anni di politiche “per il climate change”. 2. Inflazione e rialzo dei tassi con conseguente crollo dei mercati finanziari già in corso. 3. Crisi finanziaria per il debito arrivato al 170% del Pil causa lockdown. 4. Depressione economica probabile, causa 1 e 2. 5. Scandali per i morti e disabili post vaccinazione che sono in costante aumento. 6. Sconfitta della Nato in Ucraina nonostante la valanga di aiuti, addestramento e armamenti a Volodymyr Zelensky. È possibile quindi ipotizzare che Mariosi voglia defilare in tempo. Questo è uno dei motivi della crisi. L’obiettivo diera il Quirinale, non avendolo raggiunto, non vede l’ora di abbandonare una esperienza di governo fallimentare. Senza fare molti discorsi ...