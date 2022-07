Delfes Avellino | ecco le avversarie e il format della Serie B

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Consiglio Federale ha sciolto i nodi riguardanti il camminoper il prossimo campionato diB. La squadra irpina è stata inserita nel Girone D per la stagione 2022/2023.la composizione: Del.Fes, Nuova Cestistica Lions Bisceglie, AG Sport Caserta, Virtus TSB 2012 Cassino, Basket Corato, Action Now 2019 Monopoli, Pescara Bk 2.0, Virtus Pozzuoli, Luiss Roma, Pallacanestro Roseto, Pallacanestro RuvoDiPuglia, Pall. Trinità Sala Consilina, Virtus Arechi Salerno, Pall. Partenope Sant’Antimo, CJ Basket Taranto, Teramo a Spicchi 2K20. FORMULA DEL CAMPIONATO. Quattro gironi da 16 squadre, turno di andata e ritorno. Al termine: 1) le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni playoff da 4 squadre ...

Giacomo Eliantonio è un nuovo giocatore della DelFes Avellino. Prende sempre più forma il roster della squadra irpina, pronta per la seconda stagione in Serie B e decisa a ben figurare sin dall'avvio del prossimo campionato. La ASD DelFes dà il suo benvenuto a Giacomo Eliantonio. L'ala pivot di Terni vestirà nella prossima stagione la maglia biancoverde. Classe 1988, 206 cm per 111 kg.