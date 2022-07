Covid, Bassetti: "Braccialetto elettronico a positivi? Follia pura" (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. 14 lug. (Adnkronos Salute)() - "Trovo questo atteggiamento nei confronti del Covid profondamente sbagliato. Ad Hong Kong siamo alla Follia pura, alla 'galera' con Braccialetto perché sei positivo ad un tampone. Vogliamo creare un... Leggi su europa.today (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. 14 lug. (Adnkronos Salute)() - "Trovo questo atteggiamento nei confronti delprofondamente sbagliato. Ad Hong Kong siamo alla, alla 'galera' conperché sei positivo ad un tampone. Vogliamo creare un...

Pubblicità

telodogratis : Covid, Bassetti: “Braccialetto elettronico a positivi? Follia pura” - alexanliberoit : RT @ELENABO57732311: Se dopo la prima,la seconda, la terza dose il vaccino non funziona, perché fare la quarta? #vaccino #Covid_19 #Basse… - MarcoCaptain75 : RT @orsettiblue: Ahahahaha #Bassetti...ero in pronto soccorso martedi scorso tutta la notte..Tutti gli arrivati con il #covid erano trivacc… - Vincenzo12_63 : RT @ELENABO57732311: Se dopo la prima,la seconda, la terza dose il vaccino non funziona, perché fare la quarta? #vaccino #Covid_19 #Basse… - augusto_amato : Covid, Matteo Bassetti contro i braccialetti Covid: 'Vogliono fare come a Hong Kong' -