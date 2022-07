CdS – Torino, Vagnati arriva in ritiro: lungo colloquio con Bremer (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 00:21:37 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: BAD LEONFELDEN (AUSTRIA) – Un colloquio per discutere dell’evoluzione delle trattative e pianificare il futuro. Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha raggiunto la sede del ritiro granata e al termine della seduta di allenamento diretta dal tecnico Juric, si è fermato a parlare con Gleison Bremer. Il difensore granata, protagonista lo scorso anno di un ottimo campionato, è uno degli uomini mercato, conteso da diversi club, tra cui la Juventus e l’Inter. Bremer, trattativa nel vivo La presenza dell’uomo mercato della società granata, è un chiaro segnale di come le trattative stiano entrando nel vivo. Il presidente Urbano Cairo aspetta l’offerta migliore per far partire il ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-15 00:21:37 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: BAD LEONFELDEN (AUSTRIA) – Unper discutere dell’evoluzione delle trattative e pianificare il futuro. Davide, direttore tecnico del, ha raggiunto la sede delgranata e al termine della seduta di allenamento diretta dal tecnico Juric, si è fermato a parlare con Gleison. Il difensore granata, protagonista lo scorso anno di un ottimo campionato, è uno degli uomini mercato, conteso da diversi club, tra cui la Juventus e l’Inter., trattativa nel vivo La presenza dell’uomo mercato della società granata, è un chiaro segnale di come le trattative stiano entrando nel vivo. Il presidente Urbano Cairo aspetta l’offerta migliore per far partire il ...

Pubblicità

Giovann14793883 : RT @ValePieraccini: (#CdS) Un arrivo certo in difesa c’è: Andrea #Cambiaso. La trattativa con il #Genoa si è sbloccata: #Dragusin ha accett… - infoitsport : Bremer, che distanza tra Inter e Torino! Il punto sulla situazione – CdS - internewsit : Bremer, che distanza tra Inter e Torino! Il punto sulla situazione - CdS - - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#CdS) Un arrivo certo in difesa c’è: Andrea #Cambiaso. La trattativa con il #Genoa si è sbloccata: #Dragusin ha accett… - Moixus1970 : RT @ValePieraccini: (#CdS) Un arrivo certo in difesa c’è: Andrea #Cambiaso. La trattativa con il #Genoa si è sbloccata: #Dragusin ha accett… -